USA oplever rekordlav windchill på minus 78 grader og frostskælv

Mange skisteder begrænsede muligheden for at stå på ski på grund af temperaturerne.

På bjerget Jay Peak i det nordlige Vermont nær grænsen til Canada blev der lukket helt ned fredag og lørdag. Det skete med henvisning til både gæster og ansattes sikkerhed.

Vejrforholdene har også kostet liv.

Et spædbarn døde i en trafikulykke i Massachusetts, da et træ væltede ned over en bil.