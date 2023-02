Politi fyrer endnu en betjent efter Tyre Nichols-anholdelse

I løbet af anholdelsen kom Tyre Nichols ud i, hvad der er blevet beskrevet som to ”konfrontationer”. Den første opstod, da han angiveligt forsøgte at flygte til fods. Den anden opstod, da betjentene, der er i alderen fra 24 til 32 år, anholdt ham.

Videooptagelser af anholdelsen er senere blevet offentliggjort. Her kan man blandt andet se, at Tyre Nichols bliver trukket ud af sin bil, mens han siger ”jeg har ikke gjort noget”.

Ifølge avisen The New York Times kan man i videoen se, at han ligger på jorden og skriger, mens han bliver slået og sparket.

Tyre Nichols døde tre dage efter.

Den betjent, der fredag blev fyret, var ifølge nyhedsbureauet AP den tredje betjent til stede ved lyskrydset forud for anholdelsen. Han var dog ikke til stede der, hvor Nichols blev slået, efter at han var løbet væk.