998 migrantbørn adskilt under Trump mangler stadig deres forældre

Det oplyser USA’s ministerium for indenrigssikkerhed.

Ifølge ministeriet er 998 børn fortsat adskilt fra deres forældre.

148 er midt i en proces for at kunne vende tilbage til deres far og mor, hedder det.

Børnene kommer fra latinamerikanske familier, der forsøgte illegalt at komme ind i USA, da landet blev styret af den republikanske præsident Trump.

Biden udstedte, kort efter han blev præsident i januar 2021, et dekret, der pålagde en arbejdsgruppe at sikre, at børnene kommer hjem til deres forældre.