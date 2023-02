Store dele af USA fulgte Memphis-begravelse af Nichols

- Vi er samlet her på dette sted i en solidaritet, som strækker sig ud over hele landet og den øvrige verden for at mindes Tyre Nichols’ liv - en god person og en smuk sjæl, sagde præsten J. Lawrence Turner i kirken på Mississippi Boulevard.

- Død for tidligt, frataget sin ret til livet, til frihed og til at søge lykken - frataget sin menneskelige værdighed, frataget retten til at se endnu en solopgang, sagde Turner videre.

Fem betjente er blevet fyret og anklaget for drabet på Nichols under en anholdelse. En sjette betjent er suspenderet for hans rolle i anholdelsen.