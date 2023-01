Republikaner trækker sig fra poster efter anklager om løgne

Republikaneren Marjorie Taylor Greene siger til CNN, at det er en beslutning, som George Santos har taget på egen hånd.

- Han følte, at der var så meget drama omkring situationen, siger Greene, der også er en del af Repræsentanternes Hus.

Tidligere har der været medierapporter om, at Santos stort set har opdigtet den persona, som han under valgkampen præsenterede for vælgerne.

Angiveligt har han løjet om at have uddannelser fra New York University og Baruch College, da ingen af institutionerne kan finde ham i deres optegnelser.

Derudover har han hævdet, at han har arbejdet for Goldman Sachs og Citigroup, hvilket også er usandt.

Det passer heller ikke, at han er jøde, og at hans bedsteforældre undslap nazisterne under Anden Verdenskrig.