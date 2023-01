Memphis fyrer reddere for at ikke at tilse Tyre Nichols korrekt

Brandvæsenet i den amerikanske by Memphis har fyret to reddere og en chauffør, som blev kaldt ud til en brutal anholdelse, der endte med at koste den 29-årige sorte mand Tyre Nichols livet.

Ifølge brandvæsenet har en undersøgelse vist, at de tre ikke ydede tilstrækkelig hjælp.

De to mandlige reddere ”undlod at udføre en fyldestgørende vurdering af patienten”, da de tilså den tilskadekomne Nichols, få minutter efter at politibetjente var stoppet med at tæske ham.