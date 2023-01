Biden vil ophæve coronakrisetilstand i USA inden sommer

Republikanerne har presset på for, at det skulle ske tidligere. Det har partiet blandt andet gjort i Repræsentanternes Hus, hvor flere lovforslag ventes at være på vej.

Men ifølge Det Hvide Hus vil det have ”meget store konsekvenser” for USA’s sundhedsvæsen, hvis det hastes igennem.

- Hospitaler og plejehjem, der har været afhængige af den fleksibilitet, som kriseerklæringerne giver dem, vil blive sendt ud i kaos uden nok tid til at holde fast på ansatte og etablere nye faktureringsprocesser, står der i en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den direkte håndtering af vaccineudvikling og behandling vil ifølge AP ikke længere høre under føderalregeringen.

En anden konsekvens af krisetilstandens ophør vil være, at folk med privat sundhedsforsikring selv kommer til at have nogle omkostninger i forbindelse med vacciner, test og behandling.