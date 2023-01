Joe Biden afviser at sende F-16-fly til Ukraine

På pressemødet sagde Ihnat, at F-16-fly kan vise sig at være den bedste mulighed for et jagerfly til at erstatte Ukraines nuværende flåde af aldrende krigsfly fra sovjettiden.

Tidligere mandag sagde den franske præsident, Emmanuel Macron, at han ikke vil udelukke at levere kampfly til Ukraine.

Han advarede dog i samme ombæring imod en eskalering af konflikten.

- I princippet er intet udelukket, sagde han ifølge AFP efter samtaler med den hollandske premierminister, Mark Rutte.