Trump har sparket kampagne i gang og erklærer sig mere vred end før

Efterfølgende talte Trump ved et arrangement i Columbia sammen med hans lederskab i staten.

Det er Trumps første kampagnearrangementer, siden han annoncerede, at han vil forsøge at blive præsident igen i 2024.

Arrangementerne stod i kontrast til Trumps tidligere vælgermøder, hvor tusindvis af trofaste følgere ofte deltog. Lørdagens arrangementer var mere afdæmpede.

I Columbia talte den tidligere præsident foran omkring 200 mennesker.

Tidligere var Trump det klare centrum i Det Republikanske Parti, men et stigende antal folkevalgte fra partiet har udtrykt bekymring over Trumps chancer få at vinde en præsidentvalgkamp over den nuværende præsident, Joe Biden.