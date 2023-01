Fundraisingarrangementer hinter til Bidens 2024-planer

I december overbeviste præsidenten Det Demokratiske Parti om at ændre deres plan for primærvalget. Den ændring kan indbringe flere stemmer fra sorte vælgere. Den vælgergruppe viste sig at være uundværlig, da Biden i 2020 slog den tidligere republikanske præsident Donald Trump.

Politiske iagttagere forudser, at Joe Biden kunne tænkes at annoncere sit kandidatur efter sin tale om nationens tilstand 6. februar. I talen præsenterer præsidenten traditionelt sine planer for den kommende politiske periode.

I den nye kongres har Republikanerne flertal i Repræsentanternes Hus. Demokraterne har til gengæld et lille flertal i Kongressens andet kammer, Senatet.

Donald Trump har allerede meldt sig i kapløbet om at blive præsident i 2024.