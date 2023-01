Fem betjente anklages for drab efter brutal anholdelse i USA

Nichols døde 10. januar, tre dage efter at han havde pådraget sig store skader under anholdelsen ved et lyskryds.

- Vi befinder os her i dag på grund af en tragedie, der ikke blot har såret en familie dybt, men såret os alle, siger statsadvokat Steve Mulroy.

De fem tidligere betjente er alle anklaget for second degree murder.

Det defineres her som et bevidst drab af en anden person. Forskellen fra first degree murder er, at drabet ikke har været planlagt på forhånd.

Eksbetjentene er desuden blandt andet anklaget for grov vold.