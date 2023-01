USA's ekspræsidenter opfordres til at lede efter hemmelige dokumenter

Det amerikanske arkiv, The National Archives, har torsdag sendt et brev til de seneste seks administrationers præsident og vicepræsident.

Det mest nylige fund af fortrolige dokumenter fandt sted hos Mike Pence.

Ifølge CNN var det Pences egen advokat, der fandt dokumenterne.

Pence havde angiveligt selv bedt advokaten gennemgå fire kasser med dokumenter for at sikre sig, at intet af det var hemmeligstemplet.

I den forbindelse fandt advokaten et lille antal fortrolige dokumenter.