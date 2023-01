USA nedlægger hjemmeside brugt til afpresning for 700 millioner kroner

- Vi har hacket hackerne, siger USA’s vicejustitsminister, Lisa Monaco, ifølge nyhedsbureauet AFP.

De amerikanske myndigheder har ikke peget offentligt på, hvem der står bag Hive.

Under aktionen er det blandt andet lykkedes at afværge et ransomwareangreb mod en patient på et hospital i den amerikanske delstat Louisiana.

Patienten undslap derfor afpresning for tre millioner dollar.

Ransomware er en form for computervirus, der bruges til at afpresse ejeren af den inficerede enhed.

For igen at få adgang til sine data kræver hackeren løsepenge.

Hvis ikke vil hackeren i mange tilfælde offentliggøre fortrolige eller private dokumenter eller oplysninger.