25/01/2023 KL. 07:00

Medier: USA i kovending om amerikanske kampvogne

I et diplomatisk forsøg på at få Tyskland til at sende sine såkaldte Leopard 2 kampvogne til Ukraine, vender USA 100 grader og er nu også klar til at sende sine M1 Abrams kampvogne til Ukraine. Det skriver flere medier.