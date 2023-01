Amerikansk politi leder efter gerningsmand bag zoo-sabotager

- Tabet af ham er ødelæggende, ikke bare for vores zoo-familie, men også for bevarelsesindsatsen for hans art, skrev haven på Twitter tirsdag lokal tid.

Havens præsident, Gregg Hudson, sagde ifølge nyhedsbureauet AFP mandag på et pressemøde, at ”alt er under mistanke - internt og eksternt”.

- Vi efterforsker fra alle mulige vinkler, sagde han.

Den døde grib er nemlig den tredje i rækken af mystiske sager, som har fundet sted i den zoologiske have.

For knap to uger siden lykkedes det leoparden Nova at slippe ud af sin indhegning. Den efterfølgende efterforskning viste, at nogen havde klippet hul i hegnet.