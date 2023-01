Biden opfordrer til hurtigt våbenforbud i USA

Det siger han i en udtalelse, der er udsendt af Det Hvide Hus.

- Vi ved, at våbenkriminalitet, som er en plage i hele USA, kræver stærkere handling, slår præsidenten fast.

- Endnu en gang opfordrer jeg begge kamre i Kongressen til at handle hurtigt og levere et forbud mod angrebsvåben til mit skrivebord og handle, så amerikanske lokalsamfund, skoler, arbejdspladser og private hjem kan være sikre steder at opholde sig, siger Joe Biden.

En gruppe medlemmer af Senatet - det ene af Kongressens to kamre - præsenterede mandag et forslag til et forbud mod kraftige våben.