Syv kinesiske landmænd skudt og dræbt i Californien

Ofrene var landmænd fra to forskellige gårde. Den ene var en gård ved navn Mountain Mushroom Farm. Den er kendt for at producere hampplanter, oplyser lokale til ABC7 News.

Den anden er en gård ved navn Concord Farms.

ABC7 hævder, at efterforskere fra politiet har fortalt mediet, at den anholdte mand arbejder på én eller begge af de to gårde, og at de dræbte, er hans kolleger.

Half Moon Bays repræsentant i Repræsentanternes Hus, det ene af Kongressens to kamre, Anna Eshoo, skriver i en udtalelse, at hun er opmærksom og fortsat vil holde øje med skyderiet.

- Half Moon Bay er et elskværdigt og tæt knyttet samfund, og vi står alle sammen skulder til skulder med ofrenes pårørende i denne mørke time, skriver hun.