Tesla-retssag: Musk afviser anklage om at vælge kurs for sjov

Det var ikke ment som en joke, da Elon Musk tweetede, at han overvejede at tage Tesla af børsen for 420 dollar per aktie.

Det fortæller erhvervsmanden mandag, hvor han endnu en gang har taget plads i vidneskranken i den sag, der kører mod ham.

Sagen drejer sig om et par tweets, som Musk udsendte i 2018. Ud over at skrive om sin overvejelse om at afnotere Tesla, lød det fra Musk, at finansieringen var sikret til dette, og at støtten fra investorerne var bekræftet.