Stormløber mod Kongressen kendt skyldig

I sit vidneudsagn har han blandt andet insisteret på, at det ikke var gået op for ham, at Kongressen var i gang med at godkende valgresultatet fra præsidentvalget, der havde fundet sted et par måneder forinden.

Det skriver Wall Street Journal.

Om det berømte fotografi fra Pelosis kontor skulle Barnett under sit vidneudsagn have sagt:

- Sådan sidder jeg ved mit skrivebord derhjemme.

Ved stormløbet havde demonstranter samlet sig foran Kongressen.

De bevægede sig mod kongresbygningen, efter at republikaneren Donald Trump, der havde tabt valget til demokraten Joe Biden, havde holdt en brandtale ved Det Hvide Hus.

Her sagde Trump blandt andet, at de skulle tage landet tilbage og ”kæmpe som ind i helvede”.