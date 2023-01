72-årig mistænkt for masseskyderi i USA tog sit eget liv

Størstedelen af dem har asiatisk baggrund.

- Vi ved ikke, om det her er en hadforbrydelse, som det er defineret i loven, siger Luna.

Titusindvis af mennesker var samlet i Monterey Park for at fejre kinesisk nytår. Fejringen skulle også have fundet sted søndag, men det er blevet aflyst.

USA’s præsident, Joe Biden, har sagt, at der frem til torsdag skal flages på halvt i USA for at ære ofrene.

- Der er stadig meget, vi ikke ved om motivet bag dette meningsløse angreb. Vi ved dog, at mange familier sørger i aften eller beder til, at deres elskede vil komme sig, siger præsidenten.