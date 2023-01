Mindst ti dræbt efter fejring af kinesisk nytår i Californien

Store menneskemængder havde i løbet af lørdagen taget hul på en todages festival for at fejre kinesisk nytår, der denne gang falder den 22. januar. Her kunne folk blandt andet købe kinesisk mad og smykker.

En 27-årig mand, der bor nær området, hvor skyderiet skete, fortæller, at han hørte omkring fire-fem skud ved 22-tiden. Herefter hørte han politibiler ”hamre” afsted ned ad gaden, skriver Los Angeles Times.

- Min første bekymring var, at jeg vidste, at der blev fejret kinesisk nytår, siger manden, John, der ikke ønsker at oplyse sit efternavn.

Han fortæller, at han løb ned mod festivalen, der dog var blevet lukket for dagen. Ved gerningsstedet så han blandt andet en person på en båre.