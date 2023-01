Jeremy Renner brækkede over 30 knogler i sneplovulykke

Da ploven begyndte at rulle, var Renner gået hen til et familiemedlem for at tale med vedkommende.

- I et forsøg på at stoppe den rullende PistenBully forsøgte hr. Renner at kommer tilbage i førersædet. Det er her, at hr. Renner bliver kørt over, sagde sheriffen.

Politiet mener ikke, der ligger en kriminel handling bag ulykken.

I alarmopkaldet blev det berettet, at Jeremy Renners øverste del af torso var knust, og at han havde store vejrtrækningsvanskeligheder.

Skaderne har krævet flere operationer.

Skuespilleren har i flere år ejet et hus i Reno i Nevada. Det fremgår ikke, om ulykken skete på Renners bopæl.

Området omkring Reno i det nordlige Nevada fik en stor mængde sne nytårsaften.