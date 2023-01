Kongressen er næste mål for amerikanske abortmodstandere

- Jeg er fra post-Roe generationen, lød det eksempelvis på et skilt, skriver AP.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har lovet, at han vil gøre alt i sin magt for at genoprette de grundlæggende abortrettigheder.

Baggrunden for omstødelsen af ”Roe v. Wade” er, at højesteretten under præsident Donald Trump er blevet mere konservativ.

De seneste kendelser er måske kun en forsmag på kommende omvæltninger, mener Tara Leigh Grove, juraprofessor på University of Texas, ifølge AP.

- Dette har været en revolutionerende højesteretssamling på så mange måder, har hun tidligere udtalt.