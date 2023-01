Biden kæmper med lav popularitet to år efter indsættelse

- Jeg har intet at fortryde. Jeg følger det, som advokaterne har fortalt mig, at de ønsker, jeg gør, sagde Joe Biden ifølge Reuters.

Med sine 80 år er han den ældste siddende præsident i USA, og der har været spekulationer om, hvorvidt han vil genopstille, når amerikanere endnu en gang skal til stemmeurnerne i 2024.

Imens har kilder oplyst til Reuters, at han ventes at meddele sit kandidatur - muligvis i næste måned efter at have holdt sin State of the Union-tale den 7. februar.