USA sender stor pakke af pansrede køretøjer til Ukraine

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, bekræfter sent torsdag aften, at USA vil sende militærmateriel til Ukraine for yderligere 2,5 milliarder dollar.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Der var allerede torsdag forlydender om pakken, som ifølge anonyme embedsmænd bestod af både Stryker-kampkøretøjer og Bradley-mandskabsvogne.