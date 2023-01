Trump kræver Facebook-profil genåbnet inden valgkamp

Advokaten kræver, at Trump ”omgående” får adgang til det sociale medie, hvor han havde 34 millioner følgere.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der har set brevet.

Trump har meddelt, at han vil forsøge at genvinde embedet ved USA’s næste præsidentvalg i november 2024.

I brevet til Facebook skriver advokat Scott Gast, at Trumps position som førende kandidat inden for Det Republikanske Parti betyder, at han bør få lov at komme tilbage på Facebook.

- Vi mener desuden, at en fortsat udelukkelse i bund og grund vil udgøre et bevidst forsøg fra et privat selskabs side på at gøre hr. Trumps politiske stemme tavs, skriver advokaten.