Amerikansk politi udlover 10.000 dollar i sag om seks dræbte

- Det er chokerende for landet, chokerende for vores distrikt, chokerende for vores delstat, og jeg bliver nødt til at fortælle dig, at jeg modtager telefonopkald fra landet over, siger Boudreaux.

Boudreaux udtalte mandag, at der er mindst to mistænkte i sagen, men at ingen altså er fanget af politiet, som dermed nu beder om offentlighedens hjælp.

Byen Goshen ligger 350 kilometer sydøst for San Francisco. Politiet rykkede ud, da der kom meldinger om skud.

Da betjentene kom frem, fandt de flere ofre både ude og inden døre. Tre personer overlevede angrebet.

- Vi har en familie, der er blevet eskorteret fra stedet. Vi har overlevende, har Mike Boudreaux udtalt ifølge CNN.