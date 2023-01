17-årig og hendes baby blandt seks dræbte i masseskyderi i USA

Sheriffen i Tulare, Mike Boudreaux, siger mandag, at der er mindst to mistænkte i sagen. Ingen af de to er blevet fanget af politiet.

- Vi er også af den opfattelse, at dette ikke er en tilfældig voldshandling. Vi mener, at denne familie var mål for angrebet.

- Vi mener, at der er banderelaterede involveret i sagen, ligesom der også er en mulig efterforskning af narkotika, siger sheriffen ifølge Reuters.

Han tilføjer, at der blev givet ordrer om ransagning af ejendommen, hvor skyderiet fandt sted, i sidste uge.