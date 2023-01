Ekstremt vejr har katastrofale følger i Californien

Præsident Joe Biden har erklæret katastrofetilstand i dele af Californien, efter at delstaten er blevet hærget af voldsomme storme, som har forvoldt store oversvømmelser. Samtidig truer et massivt vintervejr, hvor der kan falde op til to meter sne.

Det seneste stormsystem ventes at bringe voldsomme regnfald og betydelige snemængder i bjergene samt stormstød. Nye voldsomme regnfald ventes mandag.