Yderligere fem klassificerede dokumenter er dukket op hos Biden

Biden sagde tirsdag, at han er overrasket over fundet i tænketanken, og at han ikke ved, hvad dokumenterne indeholder.

Han vidste heller ikke, at der befandt sig klassificerede papirer i hjemmet i Wilmington. Det oplyser Det Hvide Hus’ talsperson, Karine Jean-Pierre, torsdag ifølge Reuters.

I samme ombæring gjorde han det klart, at han samarbejder med justitsministeriet i sagen.

I Repræsentanternes Hus sagde den nyvalgte republikanske formand, Kevin McCarthy, torsdag, at han vil have en undersøgelse af sagen.

- Kongressen må undersøge dette, siger han og henviser til en lignende sag, som tidligere præsident Donald Trump er involveret i.

Trumps hjem i Florida blev i sommeren 2022 ransaget af forbundspolitiet FBI.