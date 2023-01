Her modtog skuespilleren Austin Butler prisen som bedste skuespiller for portrætteringen af Lisa Marie Presleys far i filmen ”Elvis”.

- Mit hjerte er fuldstændig knust på vegne af Riley, Finley, Harper og Priscilla (Lisa Maries mor, red.) over det tragiske og uventede tab af Lisa Marie, siger Butler i en udtalelse fredag.

- Jeg er evigt taknemmelig for den tid, jeg var heldig nok til at være tæt på hendes skinnende lys og vil for altid værne om de stille øjeblikke, vi delte. Hendes varme, hendes kærlig og hendes autenticitet vil altid blive husket.

Som Elvis’ eneste datter var Lisa Marie Presley ejer af den enorme bolig Graceland, der blev en populær turistattraktion i byen.

Hun var ni år gammel, da Elvis i 1977 døde af et hjerteanfald som 42-årig.