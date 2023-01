Pentagon har offentliggjort rapport om mindst 350 nye UFO-observationer

Ligesom den forrige rapport konkluderes der ikke, om der eksempelvis er tale om atmosfæriske fænomener eller objekter af udenjordisk karakter.

Den markante stigning i observationer skyldes ifølge rapportens forfattere en bedre forståelse for de trusler, som UFO’er kan repræsentere over for eksempelvis luftfarten.

Ifølge rapporten er det en mulighed, at de mange observationer kan være en del af en fremmedmagts efterretningsarbejde. Det har forfatterne til gengæld ikke noget bevis for.

Efter den første Pentagon-rapport fra 2021 blev den daværende danske forsvarsminister Trine Bramsen (S) bedt om at forholde sig til fænomenet.

Men danske styrker har ikke registreret nogen UFO’er, lød det dengang.