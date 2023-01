Særlig efterforsker skal granske Biden i sag om hemmelige papirer

De papirer, som Biden nu beskyldes for at have haft en for lemfældig omgang med, stammer fra hans tid som vicepræsident i perioden 2009-2017.

Tilbage i november blev der fundet andre hemmeligstemplede dokumenter i et kontor i en tænketank i Washington D.C., som Biden havde brugt.

Det meddelte Det Hvide Hus mandag.

Det var Bidens egne advokater, der gav justitsministeriet besked om, at der var fundet dokumenter på kontoret i Washington og i hans hjem, siger Garland torsdag.

Justitsministeriet blev bekendt med sagen i november og begyndte straks at undersøge den, tilføjer ministeren.