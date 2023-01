Flere hemmelige papirer er fundet hjemme hos Biden

Dokumenterne stammer fra Bidens tid som vicepræsident. Det var under tidligere præsident Barack Obama fra 2009 til 2017.

Dokumenterne er de samme, som blev omtalt af NBC News onsdag, bekræfter Det Hvide Hus.

Ifølge Richard Sauber er justitsministeriet blevet informeret, og Biden-administrationen samarbejder med relevante myndigheder.

Det er anden gang i denne uge, det er kommet frem, at der er fundet hemmeligstemplede papirer på steder, hvor de ikke burde ligge.

Tidligere på ugen kom det frem, at der er fundet et mindre antal klassificerede dokumenter i et skab hos en tænketank i Washington D.C. Også disse papirer stammer fra Bidens tid som vicepræsident.