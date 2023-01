Jill Biden har fået fjernet kræftvæv

USA’s førstedame, Jill Biden, har onsdag fået fjernet kræftvæv, efter at der for nylig blev fundet en mindre læsion under en rutinemæssig hudkræftundersøgelse.

Det fortæller Kevin O’ Connor, som er læge i Det Hvide Hus.

- Alt kræftvæv blev fjernet med succes. Vi vil overvåge området tæt, mens det heler, men forventer ikke, at der vil være behov for flere indgreb, oplyser han.