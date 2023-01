Mens andelen af børn med svær overvægt fortsat vokser og vokser, bliver sundhedspersonale og myndigheder i de fleste lande ved med at anbefale, at børnene skal ændre livsstil, dyrke motion, spise sundere og have professionel rådgivning for at smide de overflødige kilo.

Men i USA skal der tages nye metoder i brug, hvis det står til den amerikanske sammenslutning af børnelæger og eksperter i børnesygdomme, American Academy of Pediatrics. Organisationen har for nylig offentliggjort anbefalinger, der på flere områder adskiller sig fra den traditionelle behandling af børn.