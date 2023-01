Flytrafikken i USA kan nu genoptages, efter at alle indenrigsfly i flere timer har været beordret til at blive på landjorden som konsekvens af et enormt it-nedbrud i et centralt overvågningssystem.

Det skriver flymyndigheden FAA på Twitter.

Her fremgår det, at lufttrafikken nu kan genoptages løbende over hele landet, og at flyveforbuddet er ophævet.