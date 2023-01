Til middage gjorde de hende altid til Putins borddame. Det skulle de aldrig have gjort

For Vladimir Putin var Fiona Hill stort set som luft, når hun blev sat ved siden af ham under middage.

Putins folk gjorde hende til hans borddame, da de så hende som så ordinær og almindelig, at den russiske præsident ikke behøvede at frygte konkurrence om opmærksomheden, har Fiona Hill fortalt. Og derfor snakkede han bare løs uden tanke for, hvem hun egentlig var. Nemlig toprådgiver for Donald Trump som medlem af Det Nationale Sikkerhedsråd, og efter middagene skrev hun udførligt hvert af Putins ord ned.