Myndigheder vil evakuere amerikansk by på grund af voldsomt vejr

Samtlige indbyggere i den californiske by Montecito er mandag blevet beordret til at evakuere på grund af fare for oversvømmelse som følge af voldsomt vejr.

Det skriver avisen Los Angeles Times.

Store dele af det sydlige Californien er i fare for oversvømmelse og jordskred i forbindelse med heftig regn og blæst mandag og tirsdag.