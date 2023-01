Ledsaget af grænsevagter besøgte Biden Trumps mur til Mexico

65-årige Abbott anses som en mulig præsidentkandidat ved valget i 2024.

Biden fortalte journalister, at han endnu ikke har læst brevet.

Sammen med ministeren for indenlandsk sikkerhed, Alejandro Mayorkas, lagde Biden også vejen forbi broen The Bridge of the Americas, der forbinder USA og Mexico.

Her fik han lov til at se noget af det udstyr, grænsebetjentene bruger til at opdage ulovlige stoffer.

Bidens langsigtede mål om en reform af USA’s vakkelvorne immigrationssystem vil dog næppe lykkes, taget i betragtning at Republikanerne vandt flertallet i Repræsentanternes Hus ved midtvejsvalget i november.

I løbet af de sidste to årtier har højreorienterede kongresmedlemmer i USA tordnet mod forslag om immigrationsreformer.