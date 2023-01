Efter sin anholdelse blev Ana Montes anklaget for at have afsløret identiteten på fire amerikanske spioner og et hav af klassificeret materiale.

Hun blev idømt 25 års fængsel. Under strafudmålingen sagde dommeren, at hun havde ”bragt nationen som helhed i fare”.

Men i modsætning til andre højtprofilerede spioner, som blev afsløret og anholdt under Den Kolde Krig, var Montes drevet af ideologi og ikke personlig vinding.

Hun indvilgede i at arbejde for den cubanske efterretningstjeneste delvis som følge af hendes modstand mod Ronald Reagan-administrationens aktiviteter i Latinamerika.

En rapport fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, viste blandt andet, at Montes var vred over USA’s støtte til Nicaraguas contra-oprørere, som mistænkes for at have begået krigsforbrydelser og andre grusomheder i landet.