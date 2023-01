Pornostjernen Ron Jeremy har demens og undslipper voldtægtssag

Los Angeles Times, som henviser til en e-mail i sagen, skriver, at både anklagemyndighedens og forsvarsadvokaternes eksperter har konkluderet, at Jeremy er mentalt inhabil.

- Som et resultat heraf vil den tiltalte blive erklæret uegnet til at blive stillet for retten. Hans prognose for bedring er ikke god, skriver viceanklager i Los Angeles County Paul Thompson i e-mailen.

Ron Jeremy blev sigtet i sagen i januar 2020, og anklagemyndigheden har siden føjet flere sexrelaterede anklager til sagen mod ham.