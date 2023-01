I et drama, der ikke er set lignende flere generationer tilbage i amerikansk politik, vandt republikaneren Kevin McCarthy tidligt lørdag morgen dansk tid endelig afstemningen om at blive formand for Repræsentanternes Hus.

Det skete efter fire dramatiske døgn, der for et øjeblik sendte USA tilbage til midten af 1800-tallet, hvor lignende kaotiske situationer fandt sted kort før den amerikanske borgerkrig.