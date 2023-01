07/01/2023 KL. 19:15

For abonnenter

Biden udvider Trumps skrappe tiltag over for illegal indvandring. Og nu raser partifæller

Joe Biden vil udvide Donald Trumps skrappe indvandringspolitik for at få bremset illegal indvandring over grænsen fra Mexico, selv om Biden havde lovet et opgør med sin forgængers politik. Og nu er fanden løs.