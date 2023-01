For to år siden blev Kongressen stormet - nu lammes den indefra

To af dem - Boebert og Gosar - er igen i 2023 blevet aktuelle.

De udgør en del af 20 medlemmer af Repræsentanternes Hus, der hårdnakket nægter at stemme på Kevin McCarthy som formand for kongreskammeret.

Og mens Donald Trump med en opfordring til at stemme på McCarthy lader til at have tilgivet sin modstander under kongresstormløbet, forholder det sig anderledes for Boebert og Gosar.

De mener ikke, at McCarthy er konservativ nok og frygter, at han vil samarbejde med Demokraterne.

- Vi kæmper for at redde USA, og vi kommer ikke til at trække os, skrev Boebert natten til fredag på Twitter.

Det skete, kort efter at McCarthy tabte den 11. afstemning om formandskabet i træk. Ikke siden 1859 har det taget så længe at besætte embedet.

Den strikse modstand fra Boebert, Gosar og 18 andre har sat Repræsentanternes Hus i dødvande. Uden en ny formand kan kammeret ikke godkende amerikansk lovgivning.

Og for republikanerne begynder splittelsen at blive pinlig. Selv Donald Trump varsler således, at det kan blive en tabersag for partiet, hvis ikke de to fløje kan finde hinanden.

- Republikanere, lad nu være at vende en fantastisk sejr til et enormt og pinligt nederlag, skrev Trump ifølge NBC News i versaler på sit eget sociale medie, Truth Social, onsdag.

Fredag den 6. januar mødes Repræsentanternes Hus igen for at forsøge at vælge en formand. Senere vil Joe Biden markere toårsdagen for stormløbet mod Kongressen.