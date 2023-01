USA vil åbne døren for tusindvis af desperate migranter

I næste uge mødes Biden med Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador. Øverst på dagsordenen vil være, hvordan man forstærker de to landes fælles grænse.

I oktober blev et immigrationsprogram først lanceret for venezuelanere, der tillod dem, der flygtede fra fattigdom og undertrykkelse i det sydamerikanske land, at komme ind i USA, forudsat at de kunne bevise et tilhørsforhold til landet.

En amerikansk lov kendt som titel 42 blev vedtaget under den tidligere præsident Donald Trump under pandemien. Den tillader myndighederne straks at udvise migranter pågrebet på grænsen til Mexico.

Menneskerettighedsforkæmpere og mange i Bidens demokratiske parti har dog sagt, at titel 42 blev misbrugt i en sundhedsmæssig nødsituation af en åbenlys anti-immigrationspræsident. Det skriver AFP.