Heller ikke den ottende afstemning blev lykkens gang for republikaneren Kevin McCarthy, der lige nu kæmper en indædt kamp for at blive formand for Repræsentanternes Hus. På dag tre i det dramatiske forløb står det torsdag aften dansk tid klart, at han ikke opnåede de 218 stemmer, der skal til for at blive valgt til den magtfulde post som formand i et af de to af Kongressens kamre.