Repræsentanternes Hus gik for anden dag hjem uden ny formand

Jagten på en ny formand for Repræsentanternes Hus i USA fortsætter først torsdag middag lokal tid, efter at republikanske Kevin McCarthy for sjette gang ikke kunne samle et flertal bag sig.

Den sjette afstemning resulterede egentlig i, at Husets medlemmer omkring klokken 16.00 gik hver for sig for at mødes igen klokken 20.00. Det var klokken 02.00 natten til torsdag dansk tid.