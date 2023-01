McCarthy taber igen - republikanere overvejer ny løsning

Onsdag blev det for sjette gang demonstreret for åben skærm, at republikanske Kevin McCarthy ikke har den fornødne opbakning i sit eget parti til at sætte sig i formandsstolen i Repræsentanternes Hus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En hård kerne af partiets yderfløj nægtede igen at stemme på ham som formand, og omkring klokken 22.30 hæver Repræsentanternes Hus mødet indtil klokken 02.00 natten til torsdag dansk tid.