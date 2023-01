Oprør lammer Kongressen og kaster Trumps parti ud i et historisk opgør

Et åbent oprør i Det Republikanske Parti har ydmyget manden, der var overbevist om at skulle lede partiet som formand for Repræsentanternes Hus frem mod næste valg efter flere års turbulens med Donald Trump, og oprøret har kastet partiet ud i en historisk magtkamp.

Åbningen af den nye kongres tirsdag skulle ellers være en festdag for republikanerne efter, at partiet ved midtvejsvalget i november vandt flertallet i Repræsentanternes Hus, hvilket gav republikanerne mulighed for at iværksætte en stribe undersøgelser af Joe Biden og at lægge store hindringer i vejen for præsidentens politiske dagsorden.